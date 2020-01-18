شكرا لقرائتكم خبر

ماجستير للأخلاقيات الحيوية بجامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - السيح وافق مجلس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على استحداث برنامج ماجستير الأخلاقيات الحيوية في كلية الطب بالجامعة، والذي يعد أحد البرامج النوعية على مستوى الجامعات بالمملكة. وأوضح عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الذياب، أن البرنامج يهدف إلى البحث الكمي والنوعي لإجراء بحوث مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية، للوصول لأفضل الممارسات الأخلاقية في المجال الصحي وفقا للمعايير العالمية. وبين أن أهمية البرنامج تتمثل في معالجة المشكلات ذات البعد الأخلاقي نتيجة للتطور الكبير في التكنولوجيا الطبية، والانتهاكـات الأخلاقيـة مـن قبـل بعض ممارسي الطب أو في بعض البحوث الطبية الحديثة، ولذلك أصبح وجود دراسة أكاديمية متقدمة في أخلاقيات الطب والأخلاقيات الحيوية عموما من منظور إسلامي مطلبا أساسيا للمتخصصين.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر ماجستير للأخلاقيات الحيوية بجامعة الأمير سطام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.