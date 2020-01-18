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«التزام وأمان» للتوعية بالقيادة الآمنة على طرق المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

يطلق مرور منطقة المدينة المنورة اليوم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق بمنطقة المدينة المنورة، من خلال الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، وإرساء مفهوم القيادة الآمنة بتوفير البيئة المرورية لهم.

وتأتي هذه الحملة بناء على توجيهات أمير المنطقة فيصل بن سلمان، حيث تبلورت انطلاقا من توجيهاته الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية تحت مسمى (التزام وأمان) وتستمر أسبوعين.

وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة) إمعانا في الوقاية من هاجس الحوادث المرورية.