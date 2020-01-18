شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ انقرة
ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس نقلا عن السفارة التركية في الصومال، أن أربعة أتراك أصيبوا في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو.
وجرى استهداف عدد من المهندسين الأتراك بتفجير سيارة مفخخة أواخر الشهر الماضي، وأعلنت تركيا مقتل شخصين.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير، واتهمت تركيا بالسعي إلى احتلال الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 أتراك في انفجار بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.