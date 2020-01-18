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إصابة 4 أتراك في انفجار بالصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ انقرة

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس نقلا عن السفارة التركية في الصومال، أن أربعة أتراك أصيبوا في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو.

وجرى استهداف عدد من المهندسين الأتراك بتفجير سيارة مفخخة أواخر الشهر الماضي، وأعلنت تركيا مقتل شخصين.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير، واتهمت تركيا بالسعي إلى احتلال الصومال.