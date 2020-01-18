التحالف يحصر الأسلحة الثقيلة في عدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن
حصرت اللجنة المشكلة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، الأسلحة المتوسطة والثقيلة في معسكرات العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لبنود اتفاق الرياض.
وأجرت اللجنة التي تتألف من 9 ضباط عسكريين من التحالف والحكومة والانتقالي، حصرا للقوى البشرية والأسلحة في معسكرات بدر واللواء الأول مشاة واللواء الثالث حماية رئاسية، إضافة إلى معسكر اللواء الأول حماية رئاسية في قصر معاشيق.
وأخذت اللجنة تعهدات من قبل قيادة الوحدات والمعسكرات بنقل تلك الآليات والأسلحة إلى معسكر راس عباس، الذي تشرف عليه قوات التحالف، بحسب تقرير يومي رفعته اللجنة.
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