شكرا لقرائتكم خبر

4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بكين

أصيب أربعة أشخاص آخرين بالفيروس التاجي في الصين، طبقا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أمس.

Advertisements

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المدينة إلى 45 شخصا، لكن تقريرا جديدا أصدره باحثون في إمبريال كوليدج لندن، وهي جامعة بحثية في لندن متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ يشير إلى أن الرقم الحقيقي ربما أعلى 40 مرة.

وتوفي اثنان من المرضى بسبب مرض في الرئة ناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي، ووصفت خمس حالات بأنها خطيرة.

وتم تأكيد اثنتين من الإصابات وسط المسافرين إلى اليابان وتايلاند الذين جاؤوا من مدينة وهان.