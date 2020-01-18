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4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في الصين

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4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في الصين
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بكين

أصيب أربعة أشخاص آخرين بالفيروس التاجي في الصين، طبقا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أمس.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المدينة إلى 45 شخصا، لكن تقريرا جديدا أصدره باحثون في إمبريال كوليدج لندن، وهي جامعة بحثية في لندن متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ يشير إلى أن الرقم الحقيقي ربما أعلى 40 مرة.

وتوفي اثنان من المرضى بسبب مرض في الرئة ناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي، ووصفت خمس حالات بأنها خطيرة.

وتم تأكيد اثنتين من الإصابات وسط المسافرين إلى اليابان وتايلاند الذين جاؤوا من مدينة وهان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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