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خنازير تأكل صاحبها في مزرعة ببولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو

ذكرت تقارير إعلامية بولندية أن مزارعا يبلغ من العمر 72 عاما في قرية بالقرب من لوبين بمنطقة سيليزيا السفلى، التهمته خنازيره التي كان يربيها من أجل لحومها.

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وكان أحد الجيران عثر على بقايا الضحية أوائل الأسبوع الحالي، عندما قام بزيارة المزرعة للاطمنئان على الرجل الذي لم يظهر منذ عشية رأس السنة.

وأكد الادعاء عقب تشريح رفات الرجل أن الحيوانات التهمت المزارع.

ونظرا لأن الخنازير التهمت أغلب الأنسجة الناعمة للرجل، كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة أو هل كان لا يزال على قيد الحياة عندما التهمته الحيوانات.