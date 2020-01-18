شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو
ذكرت تقارير إعلامية بولندية أن مزارعا يبلغ من العمر 72 عاما في قرية بالقرب من لوبين بمنطقة سيليزيا السفلى، التهمته خنازيره التي كان يربيها من أجل لحومها.
وكان أحد الجيران عثر على بقايا الضحية أوائل الأسبوع الحالي، عندما قام بزيارة المزرعة للاطمنئان على الرجل الذي لم يظهر منذ عشية رأس السنة.
وأكد الادعاء عقب تشريح رفات الرجل أن الحيوانات التهمت المزارع.
ونظرا لأن الخنازير التهمت أغلب الأنسجة الناعمة للرجل، كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة أو هل كان لا يزال على قيد الحياة عندما التهمته الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر خنازير تأكل صاحبها في مزرعة ببولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.