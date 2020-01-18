فقدان 7 متنزهين قرب جبل في نيبال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - كاتماندو
فقد سبعة متنزهين على الأقل، بينهم كوريون جنوبيون، بعد أن اجتاح انهيار جليدي طريق رحلات بالقرب من جبل «أنابورنا» في نيبال.
وقالت ميرا أشاريا مسؤولة في وزارة السياحة في نيبال إنهم فقدوا بعد أن اجتاح الانهيار الجليدي ممر المشاة في قرية «دورالي» على ارتفاع 3200 م في منطقة «أنابورنا» أمس الأول.
وأضافت لوكالة الأنباء الألمانية «لقد حشدنا فرق إنقاذ تابعة للشرطة في المنطقة، لكن عرقل تساقط الثلوج بكثافة إضافة إلى سوء الأحوال الجوية جهودنا للإنقاذ».
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