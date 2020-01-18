وفاة ممثلين سقطا من جسر خلال تصوير مسلسل تلفزيوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مكسيكو سيتي
لقي ممثلان مكسيكيان حتفهما بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تلفزيوني، حسبما قالت شبكة «تليفيزا» أمس الأول.
وقال البيان إن خورخي نافارو سانشيز، ولويزرجيراردوا ريفيرا لقيا حتفهما في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تلفزيوني مكسيسكي يحمل اسم «لا خوف من الحقيقة»، إذ كانا يقومان بدورين مساعدين في المسلسل.
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