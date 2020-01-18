شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين تفجير استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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