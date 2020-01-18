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أبرز 10 فعاليات تشهدها المملكة غدًا

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2020-01-18

أبرز 10 فعاليات تشهدها المملكة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنشر “متابعات الخليج 365” فيما يلي أبرز الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف مناطق المملكة ليوم الأحد ١٩ يناير 2019م الموافق 24 جمادى الأولى 1441هـ.

حيث تتنوع الفعاليات لتشمل ورشة عمل الموسيقى التصويرية في الأفلام ودورة مهارات الحاسب الآلي، فيما تتواصل فعاليات مهرجان شارع الفن في العاصمة الرياض.

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وتشهد هروب بطولة الفروسية، فيما يقام في الجبيل معرض ربيع الجبيل، بينما تتواصل فعاليات مغامرات سفينة الصحراء في الظهران.

 

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