شكرا لقرائتكم أبرز 10 فعاليات تشهدها المملكة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-18 أبرز 10 فعاليات تشهدها المملكة غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض تنشر “متابعات الخليج 365” فيما يلي أبرز الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف مناطق المملكة ليوم الأحد ١٩ يناير 2019م الموافق 24 جمادى الأولى 1441هـ. حيث تتنوع الفعاليات لتشمل ورشة عمل الموسيقى التصويرية في الأفلام ودورة مهارات الحاسب الآلي، فيما تتواصل فعاليات مهرجان شارع الفن في العاصمة الرياض. Advertisements وتشهد هروب بطولة الفروسية، فيما يقام في الجبيل معرض ربيع الجبيل، بينما تتواصل فعاليات مغامرات سفينة الصحراء في الظهران. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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