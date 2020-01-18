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2020-01-18 اختناق 7 أفراد بحريق منزل في حائل متابعات الخليج 365 - حائل Advertisements أصيب 7 أشخاص بالاختناق في حريق أحد المنازل في حائل. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني حائل حريقًا اندلع بمجموعة من القطع الخشبية والقماش داخل أحد المنازل، وتم إنقاذ 7 من أفراد الأسرة ونقلوا للمستشفى؛ لتعرضهم للاختناق، وحالتهم مستقرة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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