وزارة العدل تتفاعل مع مواطنة تطلب صك إعالة

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة العدل مع مواطنة ترغب في الحصول على صك إعالة، وتريد التعرف على الطريقة والإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

وقالت المواطنة في استفسار عبر خدمة التواصل العدلي في وزارة العدل: إنها حاولت أن تحصل على صك إعالة من خلال الموقع الإلكتروني، إلا أنه طُلب منها تحديد الجهة التي سيوجه لها الصك.

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وردت وزارة العدل عبر حساب التواصل العدلي بالقول: يمكن التقدم بطلب إلكتروني إثبات إعالة عبر الرابط التالي (هنا)، والتوجه لمحكمة الأحوال الشخصية بعد الاعتماد.

وتابعت وزارة العدل أنه يشترط خطاب من الجهة طالبة الصك وشاهدان ومزكيان، وتنظر المحكمة في شمول الجهة طالبة الإنهاء للمنع من إصدار الصك المنصوص عليها في التعميم رقم 13/ ت/ 7475.

يذكر أن صك إثبات الإعالة هو صك يستخرجه مقدم الطلب لبيان الأفراد الذين يعولهم شرعًا، يقدم لبعض الجهات التي تتطلب إثبات ذلك.

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