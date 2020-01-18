التحذير من ثوران بركاني يخلي 162 ألف شخص بالفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مانيلا
نزح نحو 162 ألف ساكن بسبب ثوران بركان في الفلبين، حيث حذر علماء أمس من أن التهديد بثوران بركاني خطير لا يزال قائما، على الرغم من هدوء واضح في النشاط على السطح.
وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما عززت الشرطة الدوريات لإخلاء البلدات الواقعة في منطقة خطر نصف قطرها 14 كلم حول بركان «تال» في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كلم جنوب مانيلا.
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إنه تم رصد «انبعاثات أبخرة مستمرة وانفجارات ضعيفة نادرة» في الساعات الـ24 الماضية في بركان «تال»، الذي يقع في منتصف بحيرة.
وأضاف أن الانفجارات أطلقت «أعمدة من الرماد الأبيض والأبيض الداكن، وصلت لارتفاع يتراوح ما بين 50 و600 م».
وذكر رئيس المعهد، ريناتو سوليدوم أنه تم أيضا رصد زلازل مستمرة في بركان «تال»، مما يشير إلى استمرار ارتفاع الرواسب إلى القمة.
وقال سوليدوم في مؤتمر «ما نراه على السطح مختلف عما يحدث في الأسفل. ما زلنا نرى رواسب تتصاعد».
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