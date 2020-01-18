صخرة الغرانيت تجمع مشاهير «التسلق»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
نظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق برنامجا لعدد من مشاهير رياضة التسلق حول العالم.
وبدأ البرنامج الذي أقيم جزؤه الأول في جدة بمشاهدة فيلم ريل روك 14 العالمي، الذي يحتوي على أفضل 3 أفلام عن رياضة تسلق الصخور، حيث يظهر الفيلم أفضل إنجازات المتسلقين وشرح مشاعرهم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالرياضة.
كما جرى إطلاع المشاركين على فيلم عن أبرز إنجازات الاتحاد السعودي وأعماله منذ تأسيسه عام 1439هـ والتعريف بأهدافه.
ونظم اتحاد اللعبة فعالية بمشاركة 11 من مشاهير التسلق حول العالم وعدد من المتسلقين السعوديين، وذلك في صخرة الغرانيت بمنطقة الشفاء في الطائف.
وعاش المتسلقون يومين حافلين بعدد من البرامج التي نظمها الاتحاد برئاسة الأمير بندر بن خالد بن فهد تحت إشراف المدير التنفيذي ياسمين القحطاني.
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