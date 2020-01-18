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الاتحاد الأوروبي يناقش التوترات الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بروكسل

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا غدا في بروكسل لبحث عدد من المسائل الدولية والإقليمية التي تهم العمل الأوروبي المشترك.

ويقوم الوزراء بمتابعة للاجتماع الاستثنائي لمجلس الشؤون الخارجية في 10 يناير، ويناقشون المبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل تخفيض تصعيد التوترات في الخليج، لا سيما في مجال النقل البحري والأمن، وكذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

ويناقش الوزراء الوضع في ليبيا بعد يوم واحد من انعقاد قمة برلين (19 يناير)، وسيتناول الوزراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسيؤكدون مجددا الحفاظ على المعايير المتفق عليها دوليا في هذا الصدد، كما سيبحثون الوضع السياسي في فنزويلا وبوليفيا.