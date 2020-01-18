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التايمز تتوقع زيادة العمليات العدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

طالبت صحيفة «التايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس الولايات المتحدة بتعامل «أكثر مرونة» مع الملف الإيراني.

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واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن «تأثير الضغط الاقتصادي على إيران يمثل بالنسبة للولايات المتحدة فرصة، ومشكلة في الوقت نفسه».

وأوضحت أن السخط بسبب العقوبات يمكن أن يدفع إيران إلى أن تقرر «تكثيف أعمالها العدائية في المنطقة لأنها لن يكون لديها ما تخسره سوى القليل».

وقالت الصحيفة إن كل هذه الشروط، خاصة التخلي عن جميع الأنشطة النووية تقريبا، هي أمور مرغوبة في حد ذاتها، لكنها أشارت إلى أنه قد لا يكون من الممكن تنفيذها كلها في وقت واحد.