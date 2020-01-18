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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن
طالبت صحيفة «التايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس الولايات المتحدة بتعامل «أكثر مرونة» مع الملف الإيراني.
واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن «تأثير الضغط الاقتصادي على إيران يمثل بالنسبة للولايات المتحدة فرصة، ومشكلة في الوقت نفسه».
وأوضحت أن السخط بسبب العقوبات يمكن أن يدفع إيران إلى أن تقرر «تكثيف أعمالها العدائية في المنطقة لأنها لن يكون لديها ما تخسره سوى القليل».
وقالت الصحيفة إن كل هذه الشروط، خاصة التخلي عن جميع الأنشطة النووية تقريبا، هي أمور مرغوبة في حد ذاتها، لكنها أشارت إلى أنه قد لا يكون من الممكن تنفيذها كلها في وقت واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر التايمز تتوقع زيادة العمليات العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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