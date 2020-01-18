جناح عمل وتنمية الشرقية يبهر زوار سفاري بقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بقيق
اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مشاركته في فعاليات مهرجان سفاري بقيق لـ«تراث الصحراء» في نسخته الرابعة، الذي حظي برعاية من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وبحضور محافظ بقيق محمد المتحمي، واستمر لمدة 17 يوما.
وشهد جناح فرع الوزارة حضور 5000 زائر وزائرة طيلة أيام المشاركة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها الفرع والفروع التابعة له والفعاليات المصاحبة التي تم تفعيلها بمشاركة فريق «في الخدمة» التطوعي.
وكرم محافظ بقيق المشاركين في جناح فرع الوزارة وأثنى على الجهود المبذولة على تفعيل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية (تشجيع العمل التطوعي)، وذلك من خلال مشاركة فريق «في الخدمة» التطوعي بأركان تفاعلية.
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