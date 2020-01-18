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القويحص يتفقد مشروع تطوير الواجهات والعشوائيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، مشروع تطوير الواجهات والعشوائيات في حيي الخنساء والعتيبية بمكة المكرمة. واطلع خلال الجولة على سير الأعمال وما تم إنجازه والمشاريع الجاري تنفيذها. كما وقف ضمن الجولة على أعمال مشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية.



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