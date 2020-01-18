عربة الأحوال المتنقلة في كلية الجموم الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تستضيف الكلية الجامعية بالجموم اعتبارا من اليوم عربة الأحوال المدنية المتنقلة بجانب البوابة الشمالية بشطر الطالبات التي تستمر في تقديم خدماتها ضمن مبادرة موجودين حتى نهاية دوام الخميس المقبل.
وأكد عميد الكلية الدكتور سهيل الحربي أن استضافة عربة الأحوال المدنية من أجل خدمة أهالي الجموم وطلبة الكلية، مشيدا بتعاون إدارة الأحوال المدنية وتقديمها هذه الخدمات النوعية.
خدمات تقدمها العربة المتنقلة:
- تجديد الهوية الوطنية
- إصدار وتجديد سجل الأسرة
- تعديل المهن
- استخراج بدل تالف
- طباعة البيانات «برنت»
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