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مبتعثو نيوم يستهلون مشوارهم التعليمي ضمن البرنامح المنتهي بالتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سعيا لتنمية الكوادر البشرية، أعلنت نيوم عن بدء طلاب الدفعة الأولى من «برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف» مشوارهم التعليمي الثلاثاء الماضي، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته الشركة، والذي يهدف إلى ابتعاث 250 طالبا وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

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وعقب إتمام الدورة التدريبية التأسيسية للغة الإنجليزية، بالتعاون مع جامعة تبوك في العام الماضي، يستهل الطلاب المبتعثون رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا، وبعد انقضاء الأشهر الستة الأولى في معاهد اللغة الإنجليزية، سيتسنى لطلاب البرنامج التقديم لدراسة البكالوريوس في مختلف الجامعات الأمريكية، وذلك في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.

وتفخر شركة نيوم بابتعاث أول دفعة من أبناء نيوم وضباء وحقل للمساهمة في بناء أرض المستقبل وهم، إبراهيم النحاس، عبدالله العجمي، عبدالرحمن العمراني، سعد العمرانى، خالد الحويطي، فارس غفوري، ريان البلوي، غازي الحويطي، عبدالرحمن العقيل، وصايف الحويطي، وجدان العمراني، حنان أبوسالم، مهرة كلابي، غيداء الفايز، هالة العمراني.

ويعد «برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف» ضمن سلسلة مبادرات جرى إطلاقها في إطار برنامج نيوم للمسؤولية الاجتماعية والذي يهدف إلى توفير فرص عمل جذابة وملائمة لهم ليصبحوا لبنة أساسية في مسيرة نجاح وتطوير نيوم، وسيبدأ التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من هذا العام لاستقطاب أبناء وبنات نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.