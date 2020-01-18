شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: “قاتل صامت“ يقتحم المنازل ويهدد حياة الملايين بالموت.. والسلطات تصدر أول بيان رسمي وتحذيرات للمواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت شرطة أبوظبي في الإمارات، اليوم السبت، تحذيرًا من "قاتل صامت" يهدد حياة الملايين من السكان في الدولة.

قد يهمك ايضاً:

الإمارات: “قاتل صامت“ يقتحم المنازل ويهدد حياة الملايين بالموت.. والسلطات تصدر أول بيان رسمي وتحذيرات للمواطنين والمقيمين

المغامسي: هذا هو “القاتل الفعلي“ للخليفة عمر ابن الخطاب وليس كما ورد في الرواية الشهيرة!.. (فيديو)

ورد الآن.. مصرع القيادي الحوثي أبوعلي الحاكم بطريقة لاتخطر على بال! (تفاصيل جديدة)



خطيبة خاشقجي تكتب عن “الراحل قابوس“ وتثير ضجة في عمان برسالة خاصة بعثتها إلى السلطان هيثم بن طارق..شاهد ماذا طلبت منه؟



أخيرا.. الحوثيون يتداولون الطبعة الجديدة من أوراق العملة الوطنية في المحافظات الشمالية (التفاصيل)



مصادر: قرارات جمهورية مرتقبة تطيح بالجنرال علي محسن الأحمر والميسري وتعيين طارق عفاش وأحمد عبيد بن دغر



شاهد المأساه.. وفاة 3 فنانين مصريين بشكل مفاجئ (تفاصيل صادمة)



أغنى دول خليجية تلغي نظام الكفالة وتصدر قانونًا جديدا ومفاجئًا لصالح الوافدين



عاجل : ماجد المهندس يعلن دخول “تركي آل الشيخ” غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في أوروبا.. ويكشف وصيته للجمهور وآخر ما طلبه !



Advertisements

هل تذكرون حارس الأمن السعودي الذي سُرقت دراجته وبكى عليها بحرقة؟.. شاهد المفاجأة التي حصلت له بعد أن تبرع له الأمير عبدالعزيز بـ200ألف ريال سعودي



تسجيل صوتي يكشف آخر 60ثانية في حياة قاسم سليماني قبل اغتياله.. وترامب يستفز مشاعر الإيرانيين: تك تك تك وفجأة “بوووم“



نجل عادل إمام يفجر مفاجأة: قريبا تشاهدون هذه المسرحيات التي كانت “ممنوعة من العرض“ لأنها جريئة.. شاهد ماهي؟



ظهور السلطان قابوس في الدوحة بعد أيام من إعلان وفاته وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان.. مالذي يحدث؟ (فيديو)



نانسي عجرم تخاف من إعدام زوجها بعد تورطه في قتل “السارق” عمدًا!.. وهذي رسالتها الأخيرة لبناتها “صورة مؤثرة“



سعود القحطاني يعيد قضية مقتل “خاشقجي“ للواجهة بقوة بعد ظهوره بجوار هذا الشخص أثناء حفلة ليلية!.. شاهد من يكون؟؟



وأخيرًا.. الكشف عن حجم ومصير ثروة السلطان قابوس بن سعيد المصنف ضمن أغنى 10ملوك وحكام في العالم..شاهد كم تبلغ وأين ستذهب؟

وأفادت شرطة أبوظبي بوقوع العديد من حالات الاختناق بسبب الاستخدام غير الآمن لـ"دفايات الحطب" داخل المنازل، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وشددت الشرطة على ضرورة عدم ترك الدفايات مشتعلة، وإغلاقها قبل النوم لتجنب أخطارها، وصفت إياها بالـ"قاتل صامت".

ونبهت شرطة أبوظبي إلى أن كثيرًا من الأسر تلجأ إلى استخدام "أجهزة التدفئة" هذه الأيام هربًا من برودة الطقس خلال فصل الشتاء، إلا أن عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان يمثل خطرًا وتهديدًا على صحتهم وحياتهم، ما يتسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة بالاختناق.

ومن جانبها، حذّرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من خطورة سوء استخدام الدفايات في المنازل، داعية إلى ضرورة وضع الدفاية في مكان آمن، وعلى سطحٍ مستوٍ، بعيدًا عن الستائر والأثاث والفرش والمواد القابلة للاشتعال.

كما دعت إلى تجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة، أو استخدامها بالقرب من الدهانات أو أسطوانات الغاز والكبريت.

ونبهت إدارة الدفاع المدني إلى ضرورة عدم وضع أي قطع أو مواد فوق وسائل التدفئة، والتأكد من إطفاء الدفاية عند الخروج من الغرفة أو المنزل، والتأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح في الغرفة.