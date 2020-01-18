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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الداعية الشيخ صالح المغامسي الرابط بين مقتل الهرمزان وقتل الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على فضائية الـMBC.

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المغامسي: هذا هو “القاتل الفعلي“ للخليفة عمر ابن الخطاب وليس كما ورد في الرواية الشهيرة!.. (فيديو)

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وقال المغامسي في إجابة على سؤال كيف كان مقتل الهرمزان: “عاش في زمن عمر حتى وقع الأمر المعروف بأنه طُعن أمير المؤمنين، من طعنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي، بخنجر له نصلان، وأبو لؤلؤة طعن نفسه فأصبح شاهد الإثبات غير موجود، ولما قتل بدأ أبناء عمر بالبحث عمن قتل أبيهم”.

وأضاف المغامسي “كان لعمر ابن يقال له عبيدالله، فجاء عبدالرحمن بن أبي بكر أنه ليلة قتل عمر شاهد الهرمزان مع أبي لؤلؤة المجوسي، ومعهم رجل نصراني يقال له تفيلة، وأنه سقط منهم خنجر له نصلان، فظن عبيدالله بن عمر أن الهرمزان هو الذي أمر بقتل عمر”.

وتابع الشيخ “كان الهرمزان ممن يعرفون الخيل، فجاء فجاءه عبيدالله بن عمر وقال له أني أريد أن ترى خيلاً لي لأنظر رأيك فيه، فأخذه ثم أتى به من الخلف وضربه، وتقول بعض الروايات أنه لما رأى وهج السيف قال لا إله إلا الله وهذا يدل على أنه كان بريئاً وإن كانت بعض الأقوال تتهمه لكن عندي في بحثي العلمي أنا لم أتوصل إلى أن للهرمزان أي علاقة بقتل أمير المؤمنين عمر”.