أنقذهما بعدما تعطلت سيارتهما.. متسابقتان أوروبيتان تعرضان مكافأة غير متوقعة على صاحب إبل وهكذا رد عليهما

تمكن صاحب إبل في الزبيرة جنوب نفود الدهنا من إنقاذ متسابقتين أوروبيتين في رالي داكار الدولي، بعدما تعرّضت مركبتهما لعطل مفاجئ.

وحسب “سبق” قال الشاب ماجد بن بشير الحنيني الحربي: “أثناء توجهي إلى إبلنا شمال الزبيرة عثرتُ على متسابقتَيْن، السائقة من إيطاليا، والملاحة من ألمانيا. كانت مركبتهما قد توقفت بسبب عُطل أصابها، وتعملان على استبدال قطعة بأخرى، لكن أدوات الإصلاح غير كافية”.

وأضاف: “قررت سَحْب مركبتهما، ووافقتا، وسرنا مسافة 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز “البعيثة”، وهناك قمنا بالاتصال بالدوريات الأمنية؛ وذلك لمعرفة محطات وخط سير الرالي بالمنطقة”. كانت المفاجأة أن الفريق غادر المنطقة في اليوم السابق بعد فقدانه الاتصال بالمتسابقتَيْن.

وأشار إلى أنه تلقى هدية تذكارية منهما، عبارة عن “تي شيرت”. لافتا إلى أن المتسابقتان قدمتا له مبلغًا ماليًّا، لكنه رفضه .مؤكدًا لهما أن واجب الضيافة يحتم تقديم كل شيء لهما، وكل شباب السعودية منظمون لبطولة رالي داكار 2020.