إصابة 8 أشخاص نتيجة سقوط لعبة في مهرجان نمرة بالعرضيات

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة، نتيجة سقوط إحدى الألعاب مساء أمس الجمعة، في مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة.
وقالت مصادر إنه من بين المصابين في الحادِثة عدداً من الأطفال والنساء، حيث تعرض أحد الأطفال كسر في اليد، وأنه تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج.
وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة إجراءات السلامة في هذه الألعاب قبل البدء في تشغيلها، مشددين على تشكيل لجنة للتحقيق في الحادِثة وتقديم المتسببين فيها للمحاسبة.
يذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان باشرت الأربعاء الماضي بلاغاً عن حريق واحتجاز أشخاص بإحدى الألعاب في مهرجان جازان الشتوي، وذلك بسبب تآكل أحد الكفرات الخاصة بعربة اللعبة، ما أدى إلى تصاعد الدخان.
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