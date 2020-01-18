تهنئة ميلانوفيتش لفوزه بالانتخابات في كرواتيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة لزوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا. وأعرب خادم الحرمين، وولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح للرئيس ميلانوفيتش، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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