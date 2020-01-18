السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا من الخليل



الخليل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب قصي اسحق أبو حتة من حارة جابر بالبلدة القديمة شرق الخليل، بالقرب ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" القائمة.

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19:42ت م

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