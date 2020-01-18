السعودية اليوم / الأمن التونسي يقبض على عنصر إرهابي ويكشف مخطط لاستهداف نائبة سابقة بالبرلمان



تونس 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عنصر إرهابي وأحبطت مخططا لاغتيال النائبة السابقة في البرلمان التونسي مباركة عواينية .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني ، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن.

يذكر أن مباركة عواينية هي نائبة سابقة في البرلمان التونسي عن حزب التيار الشعبي وزوجة النائب في البرلمان عن نفس الحزب الراحل محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 يوليو 2013 .

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18:18ت م

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