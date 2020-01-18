السعودية اليوم / اختتام فعاليات كرنفال الزهور الأول بالأحساء



الأحساء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمحافظة الأحساء اليوم, كرنفال الزهور الأول بالمحافظة الذي بدأت فعالياته 2 يناير الجاري بمشاركة جامعة الملك فيصل، و المؤسسة العامة للري، و الهيئة العامة للسياحة و التراث ، وذلك بمقر مدينة جواثا السياحية بالأحساء.

وأوضح مدير المكتب المهندس إبراهيم بن خليل الخليل, أن الهدف من تنظيم الكرنفال هو تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئياً من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، كما صاحبه عدد من الفعاليات المتمثلة في الأنشطة و المسابقات الترفيهية و التثقيفية للزوار .

يذكر أن الكرنفال الذي جرى تمديد فعالياته لمدة أسبوع تلبية لمطالب الزوار والإقبال الكبير على الكرنفال قد احتوى على تصاميم تنسيقية للحدائق والمواقع والزهور ونباتات الزينة ونباتات الظل والديكور الداخلي، و المستلزمات الخاصة بذلك، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المختصة في الزهور .

// انتهى //

17:07ت م

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