هل يتوقف حساب المواطن بسبب فاتورة الكهرباء ؟

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن علاقة فاتورة الكهرباء بصرف الدعم بالنسبة للمستفيدين المسجلين كمستقلين.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على سؤال مواطنة ترغب في معرفة كيفية إرفاق فاتورة الكهرباء لإثبات الاستقلالية: إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة.

Advertisements

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) “باسمك”.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال عدم توفر أي من هذه المستندات يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على