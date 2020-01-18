شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بسرعة الانتهاء من صيانة طريق 101 بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

* الازدحام المروري سيزداد غداً مع بدء عودة الطلبة للمدارس يشهد طريق ١٠١ بالجبيل الصناعية ازدحام كبير نظرًا للتحويلات التي تنفذ في الوقت الراهن. وطالب عدد من المارين الهيئة الملكية بسرعة عمل الحلول اللازمة لفك الاختناقات وقد يزداد تعقيدًا يوم الغد مع بدء دوام الموظفين وطلاب المدارس والكليات خاصة وأن الطريق يربط بين الدمام والجبيل الصناعية ومختلف المصانع

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