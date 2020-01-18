شاهد: الوليد بن خالد بن طلال يرد على خبر وفاة الامير النائم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بخبر وفاة الامير النائم الأمير الوليد بن خالد بن طلال حيث لم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو تؤكد أو تنفي تلك الانباء.

وظهر مقطع فيديو على موقع تويتر ينكر شائعة وفاة الامير النائم بعد غيبوبة طويلة الأمد، في إشارة إلى أنه هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو أيضًا شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

تسببت أخبار وفاة الامير النائم في جدال كبير، حيث تم الإعلان عن بعض التفاصيل حول مكان الدفن وتاريخ صلاة الجنازة، لكن الصور التي نشرها الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، والد الأمير النائم، وهو يشعر بقلق بالغ حزين بجانب ابنه الصور القديمة التي التقطت منذ بعض الوقت.

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وفي وقت سابق، نشر حساب يحمل اسم "آل سعود" عبر انستجرام، صورة حديثة تظهر زيارة الأميرة منى، زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، لحفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ"الأمير النائم". وفق "اليوم السابع"

الصورة المتداولة أظهرت يد الأميرة منى تمسك بيد حفيدها، فى حين ظهر والده يقبل رأسه، فى مشهد محزن، وقد تعرض الأمير النائم لحادث سيارة نتيجة السرعة الزائدة فى لندن، عام 2005، وهو ما ادخله فى غيبوبة منذ وقتها.

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة، واتم الأمير الوليد بن خالد 30 عاما في 20 نيسان/أبريل 2019 والتي قضى نصفها تقريبا في الغيبوبة.

​وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمستشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.