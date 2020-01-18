سطام بن خالد يعلق على نقل الجزيرة لخطبة خامنئي

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، طبيبًا وصف دواءً خاطئًا لمريض، إلى التحقيق، كما سيتم التحقيق مع ممرضة بسبب المتابعة غير الدقيقة في رصد العمليات الحيوية للمرضى، بحسب “سبق”.

وزار “القحطاني” عددًا من المواقع الصحية بشكلٍ انفرادي ورصد ملاحظات على أداء بعض الكوادر ووجّه بمعالجتها على الفور وإحالة عدد منها للمتابعة للتحقيق واصدارالعقوبات اللازمة.

وأضاف مصدر مسؤول بصحة الطائف: نهج الزيارات السرية هو الخطوة الأولى التي انتهجها مدير صحة الطائف الجديد للوقوف بشكلٍ شخصي على مستوى الخدمات المقدمة لاسيما خارج أوقات العمل الرسمي وفي أوقات الذروة في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية المناوبة.

وتابع: أبرز الملاحظات المرصودة تمثلت في وصفة طبية خاطئة لمريض راجع مركز اً صحيًا وسط المدينة، إضافة إلى عدم التزام ممرضة معاينة العلامات الحيوية لمراجعي طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي، مما استوجب استبدال الممرضة المعنية وإحالتها للتحقيق.