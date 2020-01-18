قالت مصادر إن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم ١ وتاريخ ٢٦-٤-١٤٤١ بشأن ضوابط استفادة الفرد من المؤهلات العلمية التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية عند المفاضلة للترقية لا يخل بالحقوق الوظيفية الناشئة قبل صدوره، ولا يسري على من أنهى دراسته أو بدأ فيها قبل تاريخ سريانه، بحسب “سبق”.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار مجلس الخدمة العسكرية لا يخل بالحقوق الوظيفية الناشئة قبل صدوره.. ولا يسري على هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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