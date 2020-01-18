︎ . كشف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل و المنظمة الدولية للإبل ، تفاصيل ما حدث بينه وبين مالك الإبل بن دغيثر وشقيقه قبل يوم من منافسة الـ 100 صفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

وقال بن حثلين : ” قبل دخول لطامات وإبل مبارك الدبوس بيوم ، اجتمعت مع الأخ هلال بن دغيثر وكان معه أخوه عبدالله ، وأخبرتهم أنهم بمثابة إعلام جيد للمهرجان ، وقلت لهم أرجوكم رجاء خاص لا تحدوني على أقصاي ، لأنني لن أتهاون مع أي تصريحات ، وأنا ما أبغى أخسركم ” .

وأضاف بن حثلين : “وعدوني للأسف وأعطوني كلمة رجل ، وصافحتهم قلت كلمة رجال قالوا نعم اعتمد علينا ، وثاني يوم سمعت منهم تصريحات .”

وتابع : “أنا بس اسأل أنا مصافح من؟ .. تطلع من عندي تعطيني كلمة ومصافحني وتروح تقلب المواضيع هذي كلها ؟ “.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بن حثلين يكشف تفاصيل ما حدث بينه وبين “بن دغيثر” وشقيقه قبل يوم من منافسة الـ 100 صفر : عطوني كلمة رجل لكن للأسف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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