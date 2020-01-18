سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي الرئيس الفرنسي بباريس



نواكشوط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش للمشاركة في القمة التي جمعت رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس بالرئيس الفرنسي .

وتناول اللقاء،حسب ما نشرته " وكالة الأنباء الموريتانية " علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها ودعمها ، مع تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة منها المرتبطة بالأمن في الساحل.

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16:28ت م

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