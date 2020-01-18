السعودية اليوم / مرور المدينة المنورة يطلق الحملة التوعوية "التزام وأمان"



المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

يطلق مرور منطقة المدينة المنورة غداً, الحملة التوعوية التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق بمنطقة المدينة المنورة من خلال الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور وإرساء مفهوم القيادة الآمنة بتوفير البيئة المرورية لهم.

وتأتي هذه الحملة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وانطلاقاً من توجيهات سموه تبلورت الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية تحت مسمى (التزام وأمان) وتستمر لمدة أسبوعين.

وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة يقوم بتنفيذها جميع الجهات ذات العلاقة وبما يكفل بإذن الله نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة) قاصدين منها الظفر بوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.

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16:25ت م

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