السعودية اليوم / كلية الجموم الجامعية تستضيف عربة الأحوال المتنقلة



مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

تستضيف الكلية الجامعية بالجموم اعتبارا من يوم غد الاحد عربة الأحوال المدنية المتنقلة بجانب البوابة الشمالية بشطر الطالبات التي تستمر في تقديم خدماتها ضمن مبادرة موجودين حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد عميد الكلية الدكتور سهيل الحربي" أن استضافة عربة الأحوال المدنية من أجل خدمة أهالي الجموم وطلبة الكلية، مشيداً بتعاون إدارة الأحوال المدنية وتقديمهم هذه الخدمات النوعية.

يذكر أن من أهم الخدمات التي تقدمها العربة المتنقلة تجديد الهوية الوطنية وإصدار وتجديد سجل الأسرة، بالإضافة إلى تعديل المهن، واستخراج بدل تالف وطباعة البيانات" برنت".

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16:18ت م

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