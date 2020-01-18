السعودية اليوم / تضرر 150 منزلًا للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية بسبب السيول والأمطار وارتفاع أموج البحر



بيروت 23 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

تضرر أكثر من 150 منزلا في مخيمي الرشيدية وجل البحر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور جنوب لبنان، بسبب السيول ومياه الأمطار التي غمرت الأحياء السكنية والأزقة داخل المخيمين .

وأعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أن عدد آخر من المنازل في الرشيدية وجل البحر، غرقت بالمياه جراء أمواج البحر، في حين تضررت الطرقات والأزقة وانقطع التيار الكهربائي عن بعض المخيمات، جراء تقطع خطوط التوتر العالي، الأمر الذي أدى إلى حالة نزوح للسكان عن منازلهم باتجاه منازل آمنة .

وأكدت اللجان الشعبية في تقرير تقدمت به اليوم، إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان تسبب بارتفاع مستوى البحر القريب من مخيمي الرشيدية وجل البحر، ما أدى إلى انهيار التحصينات الرملية التي يضعها اللاجئون مع كل شتاء، وتطاير ألواح الصفيح، وانهيار شبكة الطرق والأزقة المحاذية للبحر .

كما أكدت اللجان ، تضرر حوالي 150 منزلًا في المخيمين، مشيرة إلى أن العديد من المنازل معرضة للانهيار، بسبب وصول مياه البحر إليها ، معتبرة أن الحل الوحيد يكمن عبر جهود وكالة (الأونروا) للعمل على إنهاء معاناة اللاجئين ووضع خطة طوارئ لتوفير احتياجاتهم في ظل الأزمات التي يعيشونها في الشتات .

ودعت اللجان في تقريرها، (الأونروا) إلى وضع خطة مدروسة، وتخصيص مشاريع وميزانيات لصالح إعمار مخيمات اللجوء في لبنان إلى حين إعادتهم إلى قراهم وأراضيهم المحتلة .

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15:11ت م

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