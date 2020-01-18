السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينهي استعداداته لاستقبال ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني .



الأحساء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء جميع استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1441هـ ، حيث تستقبل مدارس المحافظة غدًا ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في أكثر من 1100 مدرسة للبنين والبنات بجميع مراحلها، تشمل 24 مدرسة للطفولة المبكرة، يقوم على تعليمهم ما يزيد عن 17000 معلم ومعلمة، وذلك بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، وسط استعدادات و تجهيزات متكاملة و منظومة من الخدمات التربوية و التعليمية التي أعدتها و حرصت عليها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء منذ وقت مبكر ، وفق خطة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني بتوجيهات المدير العام للتعليم حمد بن محمد العيسى، ومتابعة مساعدي المدير العام في قطاع البنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أنهت ترحيل المقررات الدراسية التي تم استلامها من المطابع لجميع مدارس المحافظة، وقامت بتسخير كافة إمكاناتها للعمل على تهيئة البيئة المدرسية و التعليمية لاستقبال الطلبة، بهدف تحقيق بداية جادة وصحيحة من أول يوم دراسي للفصل الثاني، حيث تم تطبيق مؤشرات الأداء التعليمية و دراسة القيم النسبية المحددة و التي تم من خلالها تقييم الجاهزية و متابعة الإنجاز عبر منظومة عمل متكاملة شاركت فيها جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال : إنه جرى اعتماد خطة الجولات الإشرافية للمدارس بمكاتب التعليم و للقيادات التعليمية في قطاع البنين والبنات لمتابعة انتظام الدراسة و تقديم الدعم والمساندة لمدارس المحافظة مع استئناف الفصل الثاني.

// انتهى //

15:04ت م

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