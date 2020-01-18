السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يستعد لاستقبال أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة



مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لعودة أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام1440- 1441هـ

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة إتمام المهام الإشرافية والقيادية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مؤكدة على جميع قادة وقائدات المدارس إتمام برامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إشعار أولياء الأمور على ضرورة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

من جهة أخرى أعدت الإدارة خطتها الاستعدادية لبداية دراسية جادة بعد أن جرى توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، لبداية جادة وقوية منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول, كما أنهت جميع مدارس تعليم مكة المكرمة للبنين والبنات توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي خالص التهاني لمنسوبي ومنسوبات تعليم مكة وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات بالمدارس بمناسبة عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الاول والتمتع بالإجازة السعيدة، داعيًا لبداية جادة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني تحقق نواتج التعلم المأمولة وجودة التعليم ومخرجاته.

// انتهى //

15:04ت م

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