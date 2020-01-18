السعودية اليوم / أكثر من 82 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الثاني بمدارس تعليم الخرج غداً



السيح 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

ينتظم غداً الأحد أكثر من (82 ألف طالب وطالبة) في 646 مدرسة بتعليم الخرج ، مع مستهل الفصل الثاني بعد ختام إجازة منتصف العام الدراسي.

وأعرب مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي عن تفاؤله بانطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني ، واستبشر بالتفاعل والطاقة الإيجابية من أبنائه الطلاب والطالبات خاصة عقب صدور الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد على قائدي وقائدات المدارس بالبدء في البرنامج الدراسي من اليوم الأول والعمل على مد جسور التواصل مع أولياء الأمور لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان انضباط الطلاب والطالبات.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن الإدارة اتخذت استعداداتها منذ وقت مبكر بترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس في المراحل الثلاث ، والإيعاز خلال فترة الإجازة إلى جميع الجهات المسؤولة بمتابعة كل احتياجات المدارس وتوفيرها ، ووضع الخطط اللازمة لمتابعة الانضباط المدرسي بزيارة المشرفين والمشرفات مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني بمشيئة الله.

// انتهى //

14:41ت م

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