السعودية اليوم / طلاب وطالبات التعليم العام بالمدينة المنورة يعودون غداً لمقاعد الدراسة في الفصل الثاني



المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

يعود غداً أكثر من 350.000 طالب وطالبة في المدينة المنورة على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم العام والأهلي بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي بداية الفصل الدراسي الثاني 1441هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية.

وشددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة على المدارس على أهمية الجاهزية الكاملة للمدارس، مؤكدة تفعيل لجنة الأمن والسلامة بالمدارس وجاهزية وسائل الأمن والسلامة ومتابعة الانتظام الدراسي ومتابعة حضور الطلاب واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الغياب والتأخير والتواصل مع أولياء الأمور في ذلك مع توفير كل السبل الكفيلة بالبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني وحث جميع المعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالمشاركة الفاعلة باعتباره عنواناً لنجاح اليوم الدراسي مع أهمية رصد غياب الطلاب والطالبات ورصده في نظام نور مع تفعيل البرامج التربوية لغرس قيم الانضباط الدراسي لدى الطلاب والطالبات للحد من ظاهرة الغياب.

وطبقًا لجدول التقويم الدراسي الجديد للنصف الثاني من العام 1441هـ بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكريم بتقديم الاختبارات لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ وبداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية تبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ .

في حين ستكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

يذكر أن المدارس بمنطقة المدينة المنورة تباشر دوامها بالتوقيت الشتوي المعمول به قبل الإجازة ، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين والبنات) عند تمام الساعة 15 .7 وتبدأ الحصة الأولى 7.30 ، بينما يبدأ الدوام الصباحي بالمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده.

// انتهى //

14:28ت م

0045





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلاب وطالبات التعليم العام بالمدينة المنورة يعودون غداً لمقاعد الدراسة في الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.