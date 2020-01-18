السعودية اليوم / 143 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا يعودون لمقاعد الدراسة غدًا



صبيا 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس

أكملت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني، واستمرارية العام الدراسي، تمثلت في ترحيل الكتب والمناهج الدراسية منذ وقت مبكر من مستودعات الإدارة الكبرى إلى مكاتب التعليم، لضمان وصولها إلى أكثر من 143 ألف طالب وطالبة في 1226 مدرسة منها 562 مدرسة للبنين، و 664 مدرسة للبنات.

ورحب مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام، متمنياً أن يكونوا قد استفادوا منها في التهيئة البدنية والنفسية؛ ليعودوا أكثر حيوية وتجددا لمتابعة المسير في ظلال العلم الوارفة، وأن يبذلوا المزيد من الجهد خاصة مع قرار تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وحرص القيادة الحكيمة على ما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات.

وأضاف الحازمي أن إدارة تعليم صبيا فتحت المجال أمام الطلاب والطالبات للاستفادة من إجازتهم من خلال أندية الحي الترفيهية التعليمية في شتى المجالات التطوعية والعلمية، والرياضية والتقنية، والعديد من المسابقات والمهرجانات التي استفادوا منها في صقل مهاراتهم وقدراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل.

// انتهى //

14:12ت م

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