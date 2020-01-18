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ثلاث مدن سجلت أدنى درجات حرارة في المملكة اليوم
5 درجات في تبوك وحائل وطريف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أبرد مناطق المملكة اليوم السبت، والتي سجلت أدنى معدلات لدرجات الحرارة.
وكشفت بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، عن أن مناطق تبوك وحائل وطريف كانت الأبرد، مسجلة 5 درجات، فيما سجلت سكاكا 6 درجات.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.
وتضمنت التوقعات حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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