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ثلاث مدن سجلت أدنى درجات حرارة في المملكة اليوم

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2020-01-18

ثلاث مدن سجلت أدنى درجات حرارة في المملكة اليوم

5 درجات في ‏تبوك وحائل وطريف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أبرد مناطق المملكة اليوم ‏السبت، ‏والتي سجلت أدنى معدلات لدرجات الحرارة.‏

وكشفت بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، عن أن مناطق ‏تبوك وحائل وطريف كانت الأبرد، مسجلة 5 درجات، فيما سجلت ‏سكاكا 6 درجات.‏

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وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة ‏على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة قد تتخللها تشكيلات من ‏السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق. ‏

وتضمنت التوقعات حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة ‏للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، ‏القصيم والرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة ‏المكرمة والمدينة المنورة.‏

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