شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف طالب بتعليم الشرقية يعودون إلى مقاعد الدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل
وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية و الإدارية و قادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية و التعليمية استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلا بالعطاء و التميز بمشيئة الله تعالى.
تجدر الإشارة إلى ان إدارة تعليم الشرقية قد نجحت في إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من خلال البرامج التي قدمتها أندية الأحياء التي استقطبت أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين قدمت لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل، حيث جاء تركيزهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة و الربوت و الذكاء الاصطناعي, إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي و تفعيل النشاط الرياضي و الثقافي و الاجتماعي و التطوعي.
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