شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الشباب يتخطى تيلاند إلى نصف النهائي الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً، إلى نصف نهائي كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد فوزه على تايلاند بهدف دون رد ، على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

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