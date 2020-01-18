بالفيديو.. النصر الإماراتي يشيد بحضور الجماهير ويؤكد استحقاقه الكأس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن فريقه استحق التتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي هذا الموسم.

ونجح النصر في تحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على شباب الأهلي (2-1) في نهائي المسابقة.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال أبوالشوارب: "أهدي الفوز لكل المنتسبين لنادي النصر، العمل الذي قمنا به في الإدارة مع الجهاز الفني منحنا اللقب، وهذا ما نسعى إليه دائماً".

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وعن مستقبل الإسباني ألفارو نيجريدو لاعب الفريق حاليا ومانشستر سيتي السابق، قال أبوالشوارب :"نيجريدو ما زال لديه عقد لمدة 6 أشهر، وهو لاعب محترف ومميز".



وأتم تصريحاته بقوله: "ألفارو يمكن أن يكون مستشارا لنا، نعتبر نيجريدو اليوم عضواً من أعضاء إدارة نادي النصر".



