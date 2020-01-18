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شكرا لقرائتكم حماية المستهلك: ربط تسليم الكتب بسداد الرسوم مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حماية المستهلك: ربط تسليم الكتب بسداد الرسوم مخالفة
تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت جمعية حماية المستهلك، إدارات المدارس الأهلية من ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بسداد الرسوم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني غدا.
وقالت الجمعية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب، أو إيقاف الطلاب والطالبات خارج الصف أو منعهم من الدراسة.
وشددت الجمعية في وقت سابق؛ على عدم تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي، داعية أولياء الأمور حال وجود مخالفة لتقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم 19996.
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