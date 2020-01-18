مسك تعلن فتح التسجيل في برنامج معهد ميلكن للتدريب

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في برنامج مسك / معهد ميلكن للتدريب التعاوني، وفق التفاصيل التالية:

• مدة البرنامج: 8-12 شهراً

• الفئة المستهدفة:

المرشحون (في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 34 عاماً) المتواجدون في واشنطن العاصمة للدراسة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في الصحة العامة أو علم النفس أو التعليم أو علم الإنسان أو العلوم الاجتماعية الأخرى

• المؤهلات والمتطلبات :

يستهدف البرنامج المرشحين المنتظمين حاليًا على مقاعد الدراسة أو حديثي التخرج من برامج الماجستير أو الدكتوراه (يمكن النظر في المراحل الدراسية الأخرى) في الصحة العامة أو علم النفس أو التعليم أو علم الإنسان أو غيرها من العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى التمتع بالمهارات البحثية والكتابية والتنظيمية العالية.

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• المهارات المطلوبة:

الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

التمتع بالمهارات التحليلية والبحثية العالية.

التمتع بالمهارات العالية في التواصل الشفهي والكتابي.

القدرة على ترتيب الأولويات والوفاء بالمواعيد المحددة والدقة العالية أثناء إنجاز المهام.

الارتياح للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.

التمتع بالذكاء العاطفي إلى جانب التحلّي بالروح الريادية والإيجابية والمتفتحة، والتسامح مع عدم وضوح الصورة الكلية.

القدرة على التكيف والتمتع بالطبع اللطيف.

• متطلبات التسجيل:

خطاب تعريفي

السيرة الذاتية

عينة كتابية

خطابا توصية من آخر جهة عمل.

• للتفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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