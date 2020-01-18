ردع إيران.. نشر سرب مقاتلات F-15E في المنطقة

2020-01-18

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير أمريكية أنه تم نشر سرب مقاتلات سلاح الجو إي سترايك إيغل F-15E في المنطقة ، في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة لمواجهة إيران.

وبحسب موقع Stars and Stripes، وصل سرب المقاتلات بعد ساعات قليلة من غارة أمريكية بطائرة دون طيار في بغداد أسفرت عن هلاك اللواء الإيراني، قاسم سليماني، في أوائل شهر يناير، مما زاد من حدة التوترات بالفعل.

وتابع التقرير: تم نشر السرب تحديدًا في 4 يناير كجزء من خطة الولايات المتحدة في شحذ مخالبها بالتعاون مع القوات الجوية السعودية.

وفي تعليق على التقرير، قال المتحدث باسم الأسطول البحري جوشوا دانيلز، عبر البريد الإلكتروني، إن سرب المقاتلات الأمريكية قدم قدرات دفاعية إضافية.

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يُذكر أن وزير الدفاع، مارك إسبر، قرر إرسال سربين مقاتلين وأربعة صواريخ باتريوت ونظام دفاعي متطور إلى المملكة لتعزيز الأمن في الخريف الماضي، بعد الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

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